Европейские страны свели отношения с Россией практически к минимуму, что усилило конфронтацию и нестабильность на континенте. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с RT .

«Они практически заморозили наши отношения до нуля. Это логично? Нет. Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента? Нет. Напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов. Так мы почти вернулись к ситуации холодной войны. И вместо того, чтобы обсуждать все проблемы мирным путем — через дипломатические союзы, — мы теперь погружаемся в очень конфронтационную обстановку», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не стремилась ухудшить отношения с европейскими странами. Между тем международная повестка уже не ограничивается Европой и США. Он связал будущее мирового устройства с многообразием государств, экономик, политических сил и подходов, добавив, что Россия относится к такой системе положительно.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, что глобалистские элиты в целях давления на Россию спровоцировали украинский госпереворот и приглашение страны в НАТО. По его словам, именно эти события стали первопричиной вооруженного конфликта.