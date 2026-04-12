Песков: Кая Каллас училась в плохой советской школе
Школа, в которой училась глава евродипломатии Кая Каллас, — плохая, хоть и советская. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос об уровне компетенции нынешнего поколения европейских политиков. На реплику журналиста о том, что Каллас тем не менее училась в советской школе, Песков сделал замечание.
«В плохой советской школе. Тогда тоже были плохие школы», — сказал он.
Ранее Песков усомнился в том, смогла бы Каллас защитить диплом в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. По его словам, он сам окончил этот вуз и не может представить, чтобы дипломат выпустилась из его альма-матер.
Глава МИД России Сергей Лавров на прошлой неделе назвал позорными познания Каллас в географии и политике.