«Плохая советская школа»: Песков высказался об образовании Каллас

Школа, в которой училась глава евродипломатии Кая Каллас, — плохая, хоть и советская. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос об уровне компетенции нынешнего поколения европейских политиков. На реплику журналиста о том, что Каллас тем не менее училась в советской школе, Песков сделал замечание.

«В плохой советской школе. Тогда тоже были плохие школы», — сказал он.

Ранее Песков усомнился в том, смогла бы Каллас защитить диплом в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. По его словам, он сам окончил этот вуз и не может представить, чтобы дипломат выпустилась из его альма-матер.

Глава МИД России Сергей Лавров на прошлой неделе назвал позорными познания Каллас в географии и политике.