Песков: глава дипломатии ЕС Каллас не смогла бы защитить диплом в МГУ
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас не смогла бы защитить диплом в МГУ. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, сообщило ИА «Вести».
Песков напомнил, что сам окончил МГУ, и усомнился в том, что Кая Каллас смогла бы соответствовать требованиям этого вуза.
«Я оканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моей альма-матер. Она бы не смогла бы защитить диплом», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Каллас стоит последовать собственной рекомендации «начать пить». Поводом стали недавние заявления, в которых глава евродипломатии утверждала, что за последние 100 лет Россия якобы «напала на 19 стран».