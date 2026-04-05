Лавров назвал заявления Каллас позором, который в ЕС не хотят остановить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас, назвав их позорными. Об этом он заявил автору ИС «Вести» журналисту Павлу Зарубину.

По словам главы МИД, утверждения Каллас о том, что Россия якобы нападала на 19 стран, не требуют дополнительных комментариев. Он также отметил, что отсутствие критики со стороны других представителей Евросоюза говорит о том, что подобные заявления там воспринимают спокойно.

«То, что этот позор продолжается и никто из ее подчиненных, никто из членов Евросоюза на это не указывает, для меня говорит только об одном: им нравится наслаждаться тем, как она проявляет свои познания в географии, в политике и в других сферах», — отметил министр.

Ранее Кая Каллас заявляла, что Россия несет ответственность за конфликт на Украине, а также утверждала, что за последние сто лет страна якобы «напала на 19 государств».