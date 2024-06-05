Племянник Кадырова стал министром

Новым министром транспорта, связи и цифрового развития Чечни стал Адам Черхигов. Глава региона Рамзан Кадыров объявил о назначении племянника в своем Telegram-канале .

Сын его сестры Зарган Кадыровой работал председателем комитета правительства Чечни по дошкольному образованию. На посту министра он сменил Рамзана Черхигова, который занимал этот пост с 2007 года. Комитет по дошкольному образованию сделали частью министерства образования и науки республики.

«Адам является достойным членом команды <…> обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач», — заявил Кадыров.

Премьер-министром Чечни назначили Магомеда Даудова. Его предшественник Муслим Хучиев стал помощником председателя правительства России Михаила Мишустина.