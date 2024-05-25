Парламент Чечни единогласно одобрил назначение Даудова на пост премьера республики
Парламент Чечни поддержал назначение Даудова на пост премьера республики
Депутаты парламента Чечни на пленарном заседании единогласно поддержали кандидатуру экс-спикера Магомеда Даудова на пост председателя регионального правительства. Об этом сам Даудов написал в своем Telegram-канале, поблагодарив главу региона Рамзана Кадырова за выдвижение на важный пост и проявленное доверие.
Даудов пообещал, что приложит все усилия для выполнения поставленных перед ним задач.
«При вашей всесторонней поддержке правительство будет успешно осуществлять свою деятельность на благо республики и ее народа», — обратился он к Кадырову.
Отдельно новый председатель правительства российского региона поблагодарил депутатов за поддержку.
На посту премьер-министра Чеченской Республики Магомед Даудов заменит Муслима Хучиева, который перешел на работу в федеральное правительство и стал помощником председателя правительства Михаила Мишустина.