Экс-премьер Чечни стал помощником Мишустина

Экс-глава правительства Чечни Муслим Хучиев стал помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом в Telegram-канале сообщил лидер республики Рамзан Кадыров.

«Считаю решение о назначении Муслима Магомедовича на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным», — заметил он, прикрепив к посту фотографию распоряжения о назначении Хучиева.

Кадыров выразил уверенность, что он полностью оправдает оказанное доверие. Чеченский лидер заметил, что бывший председатель правительства Чечни успешно реализовал свой опыт и талант в республике. Эти качества, сказал он, будут востребованными и на федеральном уровне.

«Оказанное ему доверие является хорошим стимулом для еще более качественной деятельности во благо нашего великого государства», — подчеркнул Кадыров.

Несколько дней назад глава Чечни сообщил, что Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу. исполняющим обязанности главы правительства ЧР стал Иса Тумхаджиев.