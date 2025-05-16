Плату за обучение детей мигрантов предложили направить на премии учителям

Обучение детей мигрантов в российских школах должно быть платным, а полученные за это средства нужно направить на премии учителям. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что россияне не должны из своих налогов содержать иностранных школьников. Депутат также предложил отправлять на Родину детей мигрантов, которые трижды провалили тест на знание русского языка.

Экзамен по знанию русского языка ввели в России с 1 апреля. Дети мигрантов перед зачислением в школу обязаны пройти тестирование. Для зачисления в учебное заведение родители также должны предоставить документы, подтверждающие законное проживание семьи в стране.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее рассказал, что только 27 из 1762 детей мигрантов смогли успешно пройти тестирование по русскому языку. Большей части из них (81%) отказали в принятии документов из-за выявления недостоверных сведений, и только 335 детей допустили до тестирования.