В ГД рассказали, сколько детей мигрантов осилили тест по русскому языку

Володин: лишь 27 детей мигрантов из 1762 попадут в школу по новым правилам

Только 27 из 1762 детей мигрантов смогли успешно пройти тестирование по русскому языку в рамках новых правил приема в российские школы. Об этом в Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С апреля в школах России началась приемная кампания, которая в этом году для детей иностранных граждан проходит по особым правилам.

Чтобы их зачислили в учебное заведение, родители обязаны предоставить документы, подтверждающие законность нахождения семьи на территории страны, а дети в ходе специального тестирования должны показать достаточный уровень владения русским языком.

Из первых итогов Рособрнадзора следует, что на экзамен заявились 1762 человека. Большей части из них (81%) отказали в принятии документов из-за выявления недостоверных сведений, и только 335 детей допустили до тестирования.

«В 10 регионах 44 ребенка приняли участие в тестировании. Справились с заданиями только 27 человек», — подвел итоги Володин.

Ранее ФСБ раскрыла преступную схему по сдаче экзаменов мигрантами в Воронеже. Правоохранители выяснили, что сотрудники центра подготовки иностранцев «Мир» сдавали тест по русскому языку за клиентов, в то время как они самостоятельно не могли даже заполнить бланк.