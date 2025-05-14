В Думе предложили сделать школьное образование для детей мигрантов платным

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести платное школьное образование для детей мигрантов. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» , комментируя информацию о том, что более 80% детей приезжих не допустили к тесту по русскому языку.

«Это говорит о том, что мы правильно сделали. Эти бы дети находились бы у нас в школах — дети, нелегально находящиеся или на русском не говорящие. Все это стопорило бы и тормозило уровень образования наших российских детей», — заявил он.

По его мнению, пора установить четкое количество попыток сдачи экзамена. Нилов подчеркнул, что такие образовательные услуги следует предоставлять только на платной основе.

«Почему мы должны своими налогами содержать в наших школах иностранных детей?» — сказал он.

С 1 апреля дети мигрантов обязаны сдавать тест по русскому языку для поступления в школу. Для зачисления в учебное заведение родители также должны предоставить документы, подтверждающие законное проживание семьи в стране.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что только 27 из 1762 детей мигрантов смогли успешно пройти тестирование по русскому языку в рамках новых правил приема в российские школы.