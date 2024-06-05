«Планы Запада не осуществились». Путин рассказал о росте экономики России

Страны Запада хотели разрушить экономику России с помощью санкций, но их планы провалились. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Собирались подорвать экономику России и полагали, что это произойдет в течении трех-четырех, шести месяцев, но все видят, что этого не происходит», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что российская экономика находится на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности. Но, по его словам, места в рейтингах — не самоцель.

«Важно сохранить темп и движение вперед. Но и это нам пока удается, потому что за первый квартал рост составил 5,4% ВВП», — заявил президент.

До этого президент России оценил экономики стран Европы. По его словам, во Франции она балансирует «на грани рецессии», Германия пострадала из-за разрыва энергетических связей с Россией, а экономикам других стран Евросоюза грозит «грипп».