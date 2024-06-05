Путин предрек «грипп» экономикам Евросоюза

Путин: если экономика Германии будет чихать, то другие страны заболеют гриппом

Если экономика Германии будет болеть, то это грозит и остальным экономикам стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Прекращение связей России и Германии в сфере энергетики имело печальный результат, немецкие предприятия становятся неконкурентоспособными. Германская экономика — это локомотив европейской экономики. Она будет чихать и кашлять, и все другие страны заболеют гриппом», — напомнил он.

По словам Путина, последствия в сфере экономики могут быть плачевными не только для ФРГ, может «затрясти всю Европу». Так на грани рецессии уже оказалась экономика Франции.

Путин напомнил, что страны Запада планировали подорвать экономику России примерно за шесть месяцев, но до сих этого не произошло.