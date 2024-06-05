«На грани рецессии». Путин оценил состояние французской экономики

Экономика Франции находится на грани рецессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Экономика Франции, она же сейчас тоже балансирует на грани рецессии, это же всем хорошо известно», — сказал глава государства.

До этого он оценил состояние экономик Германии и Евросоюза. По словам президента, если экономика ФРГ будет чихать и кашлять, то европейским партнерам страны также грозит «экономический грипп».

Как отметил Путин, экономические проблемы ФРГ — печальный результат разрыва энергетических связей с Россией. Из-за этого немецкие предприятия становятся неконкурентоспособными и закрываются.