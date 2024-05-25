Пилот рассказал, как в Новый год развернул вертолет с Путиным

Начальник боевой подготовки авиации в Чечне Николай Калинин рассказал, как однажды прямо в воздухе развернул вертолет с президентом России Владимиром Путиным. Его историю привел «Царьград» .

По словам Калинина, это произошло в новогоднюю ночь 2000 года. Тогда бывший президент России Борис Ельцин во время праздничного обращения попрощался с народом и передал власть премьер-министру Путину.

В это же время Путин должен был лететь из Дагестана в Чечню для награждения военных. Но, по словам Калинина, в Гудермесе были очень плохие вертолетные площадки, и он настаивал на отмене вылета.

И все же группа из четырех вертолетов с Путиным на борту отправилась в Гудермес. Во время полета погода испортилась, и Калинин принял решение развернуть летательные аппараты и направить их обратно в Махачкалу. Его команду трижды отменяли, но он настоял на своем.

«Вернулись в Махачкалу после боя курантов. И только на земле я узнал, что мы везли нового президента. К чести Путина, он пересел на машину и все равно поехал в Гудермес по ночному Дагестану, по разбитым дорогам», — рассказал пилот.

На прошлой неделе в Иране разбился вертолет президента страны Эбрахима Раиси. В автокатастрофе погиб сам Раиси, и остальные пассажиры и члены экипажа.