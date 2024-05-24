Путин заявил об успешной посадке российских вертолетов кортежа Раиси

Сопровождавшие в поездке президента Ирана Эбрахима Раиси члены правительственной делегации на российских вертолетах успешно приземлились в пункте назначения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Он напомнил, что российские воздушные суда летели по тому же маршруту, что и американский Bell 212, который потерпел крушение с президентом Ирана на борту.

«Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

В ходе этой же пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответственность за гибель Раиси лежит на США, которые ввели санкции против гражданских воздушных судов. Он пояснил, что введенные ограничения не позволили ремонтировать правительственный вертолет.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета в конце прошлой недели в горной провинции Восточный Азербайджан. На борту воздушного судна также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор Тебриза Малик Рахмети. Спасатели добрались до места авиакатастрофы только на следующий день.

В опубликованных Генеральным штабом Вооруженных сил Ирана говорится, что вертолет Раиси загорелся после удара об одну из гор во время полета.