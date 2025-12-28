Песни по паспорту, гитара под расписку. Краснодар приструнил уличных музыкантов, что же стало причиной?

Власти Краснодара официально утвердили жесткий регламент для всех, кто выступает на улицах города. Теперь музыкантам, мимам и танцорам придется планировать свои артистичные выходы почти за месяц.

Чтобы легально сыграть на гитаре в центре города, нужно подать заявление в управление культуры как минимум за 20 рабочих дней до даты выступления. Мэрия фактически ввела предварительную цензуру репертуара.

В заявке артист обязан заранее перечислить все произведения, которые он собирается исполнять. Импровизировать на месте больше не получится: список песен проверят на соответствие нормам морали и нравственности.

Пока неясно, будут ли к каждому согласовавшему выступление музыканту приставлять проверяющего. Каким образом будет контролироваться соблюдение артистом заявленного репертуара, также не уточнялось.

Под строгим запретом оказались любые политические лозунги и призывы, нецензурная брань, упоминание наркотиков или алкоголя, а также все, что могут посчитать пропагандой насилия или экстремизма.

Чиновники ограничили и состав творческих коллективов — теперь в одной группе может быть не больше шести человек. Сами выступления разрешены только в строго определенных администрацией местах, перечень которых уже утвержден.

За нарушение правил ввели штрафы. Обычному гитаристу без разрешения придется заплатить 3000 рублей. Для тех, кто занимается этим как бизнесом, наказание строже: штраф составит до 30 тысяч рублей.

В октябре певицу Наоко задержали в Петербурге, она пела песни иноагентов. Студентка получила три подряд административных ареста и провела в СИЗО больше месяца. Затем артистка уехала из России.