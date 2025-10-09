Песков заявил об отсутствии ответа США на предложение по ДСНВ

Россия не получала никакой официальной реакции США на предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока не было», — привело РИА «Новости» ответ представителя Кремля на вопрос о ДСНВ.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии «Интерфаксу» заявил, что дипломаты зафиксировали публичный сигнал президента США Дональда Трампа по оценке ДСНВ. Но никакого конкретного ответа со стороны Вашингтона о возможном продлении действия договора после истечения срока не получали.

Трамп на минувшей неделе положительно оценил предложение Путина о выполнении нормативов Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще на год после окончания срока действия документа. Американский лидер назвал инициативу хорошей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сигнал президента США дал повод для оптимизма, что американцы поддержат российскую инициативу.