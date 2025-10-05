Трамп назвал предложения Путина по ДСНВ хорошей идеей

Президент США Дональд Трамп посчитал предложения российского лидера Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений хорошей идеей. Об этом сообщил ТАСС .

«Для меня это звучит как хорошая идея», — подчеркнул американский президент во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Путин на совещании с постоянными членами Совбеза напомнил о приближающемся окончании срока ДСНВ. Российская сторона на год продлит выполнение пунктов соглашения, сообщил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия планирует начать с США переговоры о ДСНВ. По его словам, вопрос о ядерных арсеналах Великобритании и Франции тоже потребует обсуждения и решения.

Песков отметил, что обладающие ядерным оружием державы должны нести ответственность за мировую безопасность и стратегическую стабильность.