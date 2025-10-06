В Кремле отреагировали на заявление Трампа об инициативе Путина по ДСНВ

Песков: слова Трампа об инициативе Путина по ДСНВ дают основания для оптимизма

В Кремле приветствуют заявление американского лидера Дональда Трампа относительно инициативы российского президента Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Трамп назвал предложения российского президента по ДСНВ хорошей идеей. Путин объявил, что Россия готова на год продлить выполнение пунктов Договора о стратегических наступательных вооружениях.