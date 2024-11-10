Песков заявил о непредсказуемости Трампа

Одержавший победу на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп менее предсказуем, чем действующий лидер страны Джо Байден и проигравшая выборы кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, что ставка президента России Владимира Путина, который высказался в поддержку Камалы Харрис, не сыграла.

«Одно дело — ставка на предсказуемость в плане госпожи Харрис и господина Байдена, той линии, которую они будут занимать до того момента, как покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что пока никто не знает, станет ли победивший на выборах в США Трамп придерживаться заявлений, которые сделал во время предвыборной кампании.

«Поэтому давайте ждать. Мы вместе посмотрим тем временем, занимаясь своими делами», — подытожил он.

В ходе беседы с Павлом Зарубиным официальный представитель Кремля отметил, что Трампа от действующей администрации США отличает мирный настрой. Он пояснил, что победивший на выборах политик никогда не заявлял о желании нанести России стратегическое поражение.