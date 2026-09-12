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    Песков заявил о личных связях Путина и Моди

    Песков допустил, что Путина и Моди можно назвать друзьями

    Фото: Пресс-служба Кремля

    Президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендру Моди можно назвать друзьями. Об этом заявил RT официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента отметил, что у лидеров сложились очень теплые личные связи. Они уважают друг друга и придерживаются схожих взглядов на мировые процессы.

    Песков добавил, что российский лидер с большой теплотой относится к Индии и ее жителям.

    «Он очень уважает премьер-министра Моди. У них очень-очень положительные личные отношения. Их можно считать друзьями», — подчеркнул представитель Кремля

    По его словам, Путин популярен и в бизнес-кругах БРИКС, а не только в Индии. Песков пояснил, что предприниматели объединения разделяют его ценности и это имеет большое значение.

    Ранее российский лидер пригласил индийского премьер-министра посетить Россию для участия в российско-индийском саммите.