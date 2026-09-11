МИД Индии анонсировал визит Моди в Россию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина для участия в ежегодном российско-индийском саммите. Об этом сообщила пресс-служба республики.

Даты визита станут известны позже по дипломатическим каналам по взаимному согласию, добавили в ведомстве.

Ранее в пятницу в преддверии саммита БРИКС Моди и Путин провели двусторонние переговоры. Основная часть мероприятий запланирована в Нью-Дели 12–13 сентября.

БРИКС создали в 2006 году Россия, Китай, Индия и Бразилия. В 2011 году к объединению присоединилась ЮАР, позднее состав расширился за счет других государств.

Путин прибыл в Нью-Дели утром в пятницу. В Индии он пробудет до 13 сентября. Помимо встречи с Моди и Делового форума, глава государства обсудит с другими лидерами БРИКС ключевые вопросы сотрудничества.