Песков подчеркнул значение безопасности при проведении парада 9 Мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при подготовке и проведении парада в честь Дня Победы 9 мая в Москве приоритетом остается безопасность граждан. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Естественно, главное — это безопасность, безопасность людей, безопасность горожан», — сказал представитель Кремля.

Комментируя журналисту Life Александру Юнашеву инициативу России о перемирии в зоне специальной военной операции в связи с Днем Победы, Песков отметил, что в Москве ожидали реакции со стороны Киева, однако на данный момент ее нет.

В то же время он подчеркнул, что для реализации решения о временном перемирии ответ украинской стороны не требуется. По его словам, это решение главы российского государства, и его будут выполнять.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.