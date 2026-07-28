В Белом доме раскрыли одну из тем встречи Трампа с Зеленским

Трамп на встрече с Зеленским обсудит урегулирование конфликта с Россией

Одной из тем встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским станет урегулирование конфликта с Россией. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Белого дома.

«Трамп обсудит с президентом Зеленским продолжающийся процесс мирного урегулирования между Россией и Украиной», — сказал он.

По мнению собеседника агентства, это своевременное решение. Он заявил, что настало время положить конец вооруженному конфликту.

Трамп примет Зеленского в Белом доме 28 июля. В этот же день президент США встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский сделал остановку в Великобритании. Он встретился с премьер-министром Энди Бернэмом на бывшей военной базе.