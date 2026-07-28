Названо время встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете 28 июля

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретится в Белом доме 28 июля в 16:30 по московскому времени. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на рабочий график американского лидера.

Встреча в Овальном кабинете пройдет в закрытом для журналистов формате. В тот же день Трамп встретится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, но уже в 18:00 по московскому времени. Ее формат также будет закрытым.

До этого агентство Reuters сообщило со ссылкой на двух помощников законодателей, что Зеленский прибудет на похороны покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма. На встречу с главой киевского режима также приглашены все 100 американских сенаторов.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что во время встречи Трамп и Зеленский обсудят урегулирование конфликта с Россией.