Песков заявил, что Россия рассчитывает на продолжение работы ОПЕК+

Москва рассчитывает, что формат ОПЕК+ продолжит работу после решения Объединенных Арабских Эмиратов выйти из объединения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, написало РИА «Новости» .

«Мы все же считаем, что ОПЕК+ это структура, которая позволяет балансировать энергорынки мировые. Мы надеемся, что структура дальше продолжит свою работу, и мы продолжим свои контакты в рамках этой структуры с нашими партнерами», — отметил Песков.

Песков также подчеркнул, что контакты Москвы и Абу-Даби по энергетическим вопросам сохранятся и на двусторонней основе.

Ранее представитель Кремля заявил, что выход ОАЭ из ОПЕК является суверенным решением страны, к которому Россия относится с уважением.

О решении Эмиратов сообщило государственное агентство WAM. По его данным, страна покинет ОПЕК и формат ОПЕК+ с мая 2026 года. В Абу-Даби пояснили, что этот шаг соответствует долгосрочной стратегии государства, направлен на развитие энергетического сектора и ускорение инвестиций в производство энергии.