WAM: ОАЭ выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая

ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом сообщило госагентство WAM .

«Объединенные Арабские Эмираты сегодня объявили о своем решении выйти из Организации стран-экспортеров нефти и ОПЕК+, которое вступит в силу с 1 мая 2026 года», — указали в сообщении.

Страна присоединилась к организации в 1967 году.

ОПЕК — международная организация, объединяющая страны-экспортеры нефти. Она создана для регулирования добычи сырья через квоты.

В феврале президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Стороны обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, а также важные международные и региональные вопросы