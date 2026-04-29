В Кремле назвали суверенным решение ОАЭ покинуть ОПЕК

Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК — суверенное решение страны, Россия относится к нему с уважением. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС .

«Это суверенное решение Объединенных Арабских Эмиратов, мы с уважение к этому относимся», — сказал он.

Согласно Ежегодному статистическому бюллетеню ОПЕК, производственная квота ОАЭ в организации в 2024 году составляла 13,5%.

Государственное агентство ОАЭ WAM сообщило, что страна выйдет из ОПЕК и формата ОПЕК+ с мая 2026 года. В заявлении подчеркивают, что этот шаг соответствует долгосрочной стратегии государства и направлен на развитие энергетического сектора, а также ускорение инвестиций в собственное производство энергии.

Власти Эмиратов пояснили, что решение приняли после пересмотра производственной политики, оценки мощностей. Отдельно отметили влияние ситуации в Персидском заливе и Ормузском проливе на глобальные поставки сырья.