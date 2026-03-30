Песков заявил, что Россия не может оставаться безучастной к энергопроблемам Кубы

Россия не может оставаться безучастной к энергопроблемам Кубы, поэтому продолжит работать над поставками нефти. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

«Мы продолжим работать», — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что Россия продолжит поставлять энергоносители на остров, помимо уже прибывшего первого танкера.

По его словам, положение кубинцев вызывает сочувствие. Россия не может остаться в стороне и будет продолжать работать над этой темой.

Ранее на Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин», доставивший 100 тысяч тонн нефти в качестве гуманитарного груза. Судно ожидает разгрузку в порту Мансас.

В пятницу, 27 марта, глава правительства России Михаил Мишустин провел встречу с вице-премьером Кубы Оскаром Пересом-Оливой на полях Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Стороны обсудили вопросы сотрудничества.