Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом нефти прибыл на Кубу

На Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин», доставивший 100 тысяч тонн нефти в качестве гуманитарного груза. Об этом сообщило Министерство транспорта России .

«Российский танкер „Анатолий Колодкин“ с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу. В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас», — заявили в ведомстве.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес Кубы. Он допустил «недружественный захват власти» в государстве.

Также республиканец заявлял, что не против периодических поставок нефти на Кубу по гуманитарным соображениям со стороны других стран, в том числе России.

Известно, что Штаты уже ведут переговоры по кубинскому направлению, занимается этим вопросом госсекретарь США Марко Рубио.