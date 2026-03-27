Мишустин встретился с вице-премьером Кубы

Глава правительства России Михаил Мишустин провел встречу с вице-премьером Кубы Оскаром Пересом-Оливой на полях Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«На встрече обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества», — уточнили в правительстве России.

Ранее государственная энергокомпания Острова свободы заявила о крупной аварии, из-за которой практически полностью отключилась национальная энергосистема. Позднее энергетики объявили, что восстановили связь между провинциями и продолжают наращивать генерирующие мощности.

На острове периодически возникают проблемы с электричеством. Например, один из крупнейших блэкаутов зафиксировали 10 марта, другой — около двух недель назад. Также зачастую пропадает интернет. Кубинцы из-за перебоев со светом вынуждены пользоваться портативными источниками питания и аккумуляторными фонарями.