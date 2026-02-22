Россия будет предпринимать все необходимое для защиты своей безопасности в сфере ядерного сдерживания. Об этом заявил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия всегда будет делать то, что должна, для обеспечения собственной безопасности. Тем более в вопросах ядерного сдерживания», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также пригрозил Эстонии ядерным оружием, если она нацелит его на Россию. Такое заявление он сделал после слов министра иностранных дел Эстонии Маркуса Цахкны о возможности размещения арсенала в республике при согласовании с Североатлантическим альянсом.

Ранее военный корреспондент Александр Коц предложил возобновить ядерные испытания в России, чтобы остудить пыл горячих голов на Западе.