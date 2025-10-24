В России предложили возобновить ядерные испытания

Возобновлением ядерных испытаний на полигоне на Новой Земле Россия могла бы остудить пыл горячих голов на Западе. С таким предложением в Telegram-канале выступил военный корреспондент Александр Коц.

«Ядерный гриб над Новой Землей подействует на западные горячие головы исключительно отрезвляюще», — написал он.

Коц напомнил, что Россия не проводила ядерных взрывов уже 35 лет, с 24 октября 1990 года. Тогда на полигоне на острове Новая Земля произвели подземный взрыв мощностью от 20 до 150 килотонн с целью подтверждения надежности боеприпаса.

«В 1996-м Россия подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний как правопреемница СССР. А может, повторим?» — задался вопросом военкор.

Ранее американцам доступно объяснили, что их ждет в случае ядерной войны с Россией. Например, при ударе по Нью-Йорку сразу погибнут около полутора миллионов человек.