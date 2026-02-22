Песков пригрозил Эстонии ядерным оружием, если она нацелит его на Россию

Если Эстония нацелит размещенное на ее территории ядерное оружие на Россию, страна поступит аналогичным образом. Об этом заявил ИС «Вести» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал высказывание министра иностранных дел Эстонии Маркуса Цахкны о возможности размещения ЯО в республике при согласовании с Североатлантическим альянсом.

Песков напомнил, что Эстония находится совсем рядом с Россией. По его словам, она не угрожает безопасности республики и стран Евросоюза.

«Но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна четко это понимать», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Цахкна сообщил, что у республики нет доктрины, исключающей возможность размещения ЯО на территории страны. Сейчас у европейских стран, входящих в НАТО, ядерное оружие есть только у Франции и Великобритании.