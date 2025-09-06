Песков заявил, что Путину знаком современный сленг

Президент России Владимир Путин не в первый раз сталкивается с современным молодежным сленгом , но на совещаниях такая лексика не используется. Об этом рассказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во Владивостоке Путину показали интерактивную экспозицию в филиале национального центра «Россия». Она помогает формулировать одну и ту же мысль разными стилями. Фраза «легкая игра» на сленге превратилась в «чилловую катку», а «ребята, эти проблемы — полный абсурд» — в «гайз, эти траблы — полный кринж».

«У президента есть семья, у президента есть внуки. И конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной», — сказал Песков, отвечая на вопрос, впервые ли Путин слышал подобные термины.

Пресс-секретарь подчеркнул, что такая лексика и стиль общения не характерны для него в повседневной жизни. Он рассмеялся и сказал, что на совещаниях такого сленга не используют.

Ранее стало известно, что в топ-40 ежегодного проекта «Слово года» попали слова «окак», «тревожность», «лабубу», «сигма», «цифровой рубль», «переговоры» и «Победа». Этот проект, который помогает людям лучше понимать и любить родной язык. Его задача — выявить слова, отражающие дух времени и важные культурные события.