Путину прочитали лекцию о кринже

Президенту Владимиру Путину во время посещения Национального центра «Россия» во Владивостоке подробно рассказали о молодежном сленге. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Ольга Скабеева.

Главу государства научили таким новым словам как «кринж», «траблы», «чиловая катка». Стенд с интерактивной доской о сленге Путин рассматривал с серьезным лицом.

«„Гайс, эти траблы полный кринж“. А высокий стиль: „ребята, эти неурядицы — совершенный вздор“», — зачитала экскурсовод один из примеров.

Президент отправился во Владивосток после четырехдневного визита в КНР, где проходил саммит ШОС и военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне. До Национального центра «Россия» Путин добрался на катере «Ураган».