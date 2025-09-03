Сегодня 14:26 «Лабубу», «сигма» и «цифровой рубль» вошли в топ самых популярных слов России РБК: «Лабубу», «сигма» и «победа» стали самыми популярными словами в России 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru/Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com Интересное

Слова «окак», «тревожность», «сигма», «цифровой рубль» вошли в топ-40 проекта «Слово года». В 2025 году в гуманитарной сфере на звание слова года претендуют «вера», ИИ, «лабубу», «любовь», «патриотизм», «переговоры», «Победа», «поиск», «ценности» и «цензура».

Среди кандидатов в техносфере: «алгоритмы», БПЛА, «DDoS-атака», ИИ, «импортонезависимость», «кибербезопасность», «национальный мессенджер», «план „Ковер“, „промт“ и „цифровой рубль“. Об этом сообщили РБК в пресс-службе проекта.

Фото: РИА «Новости»

В разделе «Всенародное слово» выбрали существительные, которые отобрали из предложений, которые пользователи оставили на странице проекта. Среди них «вера», «договорнячок» (заранее спланированный результат события, достигнутый в обход правил), «кринж» (неловкость, смущение или дискомфорт, появляющиеся в ответ на определенные ситуации, действия или слова), «любовь», «мир», «надежда», «ожидание», «перемены», «победа» и «тревожность».

«Слово года» — проект, популяризирующий словари и поддерживающий русский язык. Он выявляет слова, отражающие общественные настроения и культурные тенденции года. Инициаторами выступают «Лингва», издательство «Мир и образование» и проект «Скворцовские чтения».

Среди сленга кандидатами на звание слова года стали: «токсик» (сокращение от «токсичный человек»); «слоняра» (знак признания и одобрения, синоним авторитета и силы); «сияй» (мотивационная фраза из лайфстайл-контента стала ироничным «боевым кличем» для поддержки в соцсетях); «сигма» (образ одиночки, появившийся в психологии и закрепившийся в интернет-культуре, часто воспринимается с иронией); «свага» (слово «свэг» пришло из английского языка и адаптировалось в русском, став символом «крутизны»); «пикми» (определение для человека, который стремится угодить всем любой ценой, подстраиваясь под чужие ожидания). Также в топ вошли «окак» (реакция на нечто удивительное или абсурдное), НПС (аббревиатура из геймерской среды, вошедшая в повседневную речь для описания человека с предсказуемым, несамостоятельным поведением), «брейнрот» (абсурдный, хаотичный или бессмысленный контент) и «бомбардиро крокодило» (нейросети создали гибридный образ, который символизирует переход от словесных трендов к мультимодальным).

Фото: РИА «Новости»

Эксперты считают, что слово «Победа» стало ключевым в этом году. Ведь страна отмечает 80-летие окончания Великой Отечественной войны.

Ежедневно оно звучит в сочетании со словами «трудная», «славная», «убедительная». Юрий Ильчинский

Во всех четырех категориях аббревиатуру ИИ можно назвать самой влиятельной. Журналист и критик Юрий Сапрыкин также предложил включить в список кандидатов на звание слова года слово «нейронка». «Уменьшительное название нейросети, доказывающее, что GPT и прочие генеративные сервисы стали уже принадлежностью домашнего быта, а для кого-то лучшим другом, советчиком и едва ли не членом семьи», — считает он. Слово «лабубу» стало главным в гуманитарной сфере. Отбор слов проходил с апреля до сентября 2025 года.