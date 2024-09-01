Песков вспомнил о жестком разговоре Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году

Во время телемоста в декабре 2021 года разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом вышел жестким и бескомпромиссным. В ходе общения США показали, что не слишком готовы продолжать диалог. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия 1» .

«Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный. <…> С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог», — подчеркнул Песков.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь Путина заметил, что США разрабатывали проект «Украина» с 2014 года. В стране устроили переворот, а затем начали реализовывать намеченные планы, вкладывая большие средства.

Настрой Соединенных Штатов к России Песков назвал враждебным. Сейчас, по его словам, американцы этого даже не скрывают.