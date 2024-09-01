Кремль назвал настрой США враждебным к России

Власти США не скрывают вражеский настрой по отношению к России. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Отрывок беседы корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале .

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что отношения между Россией и США ухудшались постепенно из-за того, что американцы на протяжении нескольких десятилетий наступали на российские интересы и оказывали сильное давление.

«Период президентства Байдена стал кульминацией этих двусторонних отношений. Они сейчас находятся на исторически самой низкой точке. Перспектив для выхода на территорию роста никаких», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что уже всем видно, как США стали прямыми участниками конфликта на Украине и даже не скрывают решение увеличить свою вовлеченность.

«Это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, можно ли исправить сложившуюся ситуацию, Песков заявил, что в обозримой перспективе это сделать невозможно.

В ходе интервью официальный представитель Кремля заявил, что США ведут себя подобным образом не только с Россией, но и со странами Европы, которые под давлением наносят вред сами себе, отыгрывая отведенные им роли.

Песков пояснил, что Запад уже заигрался в своей конфронтации, оказавшейся бесполезной, потому что Россия сделает все для защиты своих интересов и подготовит эффективный ответ на такую политику.