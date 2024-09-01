Песков: у США был проект «Украина», он предусматривал засасывание страны в НАТО

США долгое время вели разработку проекта «Украина», который предполагал «засасывание» страны в политическую и военную инфраструктуру НАТО. Об этом тележурналисту Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Штаты четко и последовательно шли по реализации этого сценария, как прагматичная страна.

«Они проект этот с 2014 года разрабатывали. Они устроили переворот, реализовали проект, вложили большие деньги, раздавали пирожки. Дальше они шли по реализации проекта. Всегда шли четко по этому сценарию», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента назвал настрой американской стороны враждебным к России. По его словам, отношения сильно испортились, когда США начали давить и наступать на российские интересы.

Также Песков напомнил, что Владимир Путин противодействовал попыткам американцев «учить других жизни».