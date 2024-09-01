Песков рассказал об американском плане засасывания Украины в НАТО

Песков: у США был проект «Украина», он предусматривал засасывание страны в НАТО

Фото: РИА «Новости»

США долгое время вели разработку проекта «Украина», который предполагал «засасывание» страны в политическую и военную инфраструктуру НАТО. Об этом тележурналисту Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Штаты четко и последовательно шли по реализации этого сценария, как прагматичная страна.

«Они проект этот с 2014 года разрабатывали. Они устроили переворот, реализовали проект, вложили большие деньги, раздавали пирожки. Дальше они шли по реализации проекта. Всегда шли четко по этому сценарию», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента назвал настрой американской стороны враждебным к России. По его словам, отношения сильно испортились, когда США начали давить и наступать на российские интересы.

Также Песков напомнил, что Владимир Путин противодействовал попыткам американцев «учить других жизни».

Oasis возвращаются, чтобы убить рэп и поп: лучше, чем футбол?

Vuk Valcic

«Чужой: Ромул» для чужих на этом празднике жизни

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Дорожные камеры в России перешли на работу по новым правилам

Производители Москвы помогут собрать детей в школу

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Захват школы в Беслане. Три дня ада на Земле

Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте