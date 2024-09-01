Песков рассказал об американском плане засасывания Украины в НАТО
Песков: у США был проект «Украина», он предусматривал засасывание страны в НАТО
США долгое время вели разработку проекта «Украина», который предполагал «засасывание» страны в политическую и военную инфраструктуру НАТО. Об этом тележурналисту Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Штаты четко и последовательно шли по реализации этого сценария, как прагматичная страна.
«Они проект этот с 2014 года разрабатывали. Они устроили переворот, реализовали проект, вложили большие деньги, раздавали пирожки. Дальше они шли по реализации проекта. Всегда шли четко по этому сценарию», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента назвал настрой американской стороны враждебным к России. По его словам, отношения сильно испортились, когда США начали давить и наступать на российские интересы.
Также Песков напомнил, что Владимир Путин противодействовал попыткам американцев «учить других жизни».