Песков в пух и прах разнес Норвегию за отказ спасать российских моряков

Случай с норвежским судном, которое отказалось спасать моряков с сухогруза Ursa Major, — вопиющий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — процитировало его РИА «Новости».

В пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика» сообщили агентству, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 находилось неподалеку от места крушения Ursa Major. Однако по неизвестной причине оно отказалось взять на борт моряков, когда они подошли к нему на спасательной шлюпке.

В «Оборонлогистике» подчеркнули, что это грубое нарушение Международной конвенции о спасании, принятой в 1989 году.

Норвежских моряков могут отдать под суд из-за отказа принять экипаж Ursa Major, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Военный корреспондент Александр Коц сказал, что норвежские моряки подло нарушили главный закон моря. По его словам, потомки великих мореплавателей-викингов «выродились в корабельных крыс».