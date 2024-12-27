Военкор Коц назвал норвежцев корабельными крысами из-за отказа спасти экипаж Ursa Major

Экипаж норвежского судна, отказавшийся спасти российских моряков с тонущего Ursa Major, подло нарушил главный закон моря. Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале .

По его мнению, случай в Средиземном море показал, что потомки великих мореплавателей-викингов «выродились в корабельных крыс».

«Норвежский мореплаватель Тур Хейердал перевернулся в гробу», — написал журналист.

Шлюпка с эвакуировавшимися с Ursa Major моряками подошла к судну Oslo Carrier 3 с норвежским флагом, но экипаж отказался брать потерпевших кораблекрушение на борт. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев осудил Норвегию за отказ спасти россиян и посоветовал «не прощать» такой поступок.

Моряков принял на борт испанский корабль Salvamar Drago, который находился неподалеку от места ЧП. Экипаж высадили в портовом городе Картахена в Испании и поместили в медучреждение.