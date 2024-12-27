Норвежских моряков могут отдать под суд из-за отказа принять экипаж Ursa Major

Картаполов: норвежцы могут пойти под суд после отказа принять экипаж Ursa Major

Норвежские моряки могут пойти под суд за отказ принять экипаж судна Ursa Major. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это надо документировать и подавать на них в международный суд, как минимум на капитана и судовладельца», — подчеркнул депутат.

Картаполов назвал отказ норвежских моряков принять экипаж Ursa Major нарушением международной конвенции и общечеловеческих норм.

Ранее судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии по неизвестной причине отказалось взять на борт тонувших в Средиземном море членов экипажа российского сухогруза.

Военный корреспондент Александр Коц ранее заявил, что норвежские моряки, не спасшие экипаж Ursa Major, подло нарушили главный закон моря. По его словам, потомки великих мореплавателей-викингов «выродились в корабельных крыс».