Песков резко высказался о важности США в повестке Путина

Песков призвал осмыслить «тон Путина» тем, кому это интересно за рубежом

Дела Соединенных Штатов не могут быть и не являются заботой президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

Во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме Путин сказал, что Россия будет поддерживать вице-президента и кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис. Песков призвал осмысливать «тон высказываний Путина» про Харрис тем, кому это интересно за рубежом.

«Американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента. <…> Что касается тона, то это должны пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен похвалил Путина за высказывания о Харрис. Он назвал слова российского лидера «топовым троллингом».