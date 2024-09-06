Кандидату в президенты США Дональду Трампу следует с юмором отнестись к словам российского лидера Владимира Путина в поддержку кандидатуры Камалы Харрис. Таким мнением поделился с 360.ru историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«В данном случае речь идет о достаточно редком в международной политике факте иронического троллинга», — сказал он.

Политолог пояснил, что ирония — это не постоянный инструмент дипломатии, но иногда его стоит использовать.

«Дипломатия не должна быть скучной. Здесь нельзя только выходить с суровым лицом и произносить какие-то железные формулы. Дипломатия иногда должна улыбаться, именно это мы и увидели в эпизоде с президентом Путиным на Восточном экономическом форуме, ничего более», — заявил он.

Станкевич подчеркнул, что в словах Путина нет ни вмешательства, ни помощи, ни оскорбления.

«Хочется сказать всем комментаторам в Соединенных Штатах, включая, кстати, Дональда Трампа, — улыбайтесь господа, улыбайтесь», — заключил историк.

Ранее экс-глава Белого дома признался, что не знает, как реагировать на высказывание Путина в поддержку кандидатуры Камалы Харрис. По словам Трампа, он не понял, это было оскорбление от российского лидера или услуга.