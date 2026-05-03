Песков рассказал о схожести взглядов Путина и Трампа о киевском режиме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценки Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по поводу действий Киева во многом совпадают. Об этом он сообщил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Оценки схожи. В целом, вряд ли можно себе представить разнообразные оценки поведения киевского режима», — отметил пресс-секретарь Кремля.

Путин и Трамп 29 апреля провели телефонный разговор. Помощник президента по международным Юрий Ушаков сообщил, что беседа прошла в деловом и откровенном ключе. Стороны обсудили, в частности, ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.

По словам Ушакова, Трамп подчеркнул важность скорейшего прекращения боевых действий и выразил готовность содействовать этому процессу. Путин заявил, что цели специальной военной операции будут достигнуты, при этом Россия предпочла бы добиться этого путем переговоров. Также он сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.