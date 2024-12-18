Песков раскрыл волнующие россиян вопросы к Путину

Песков: основными вопросами к прямой линии Путина были здравоохранение и СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал темы к прямой линии президента Владимира Путина, которые больше всего волнуют россиян. В их числе вопросы, связанные с СВО и потребностями фронта, обеспечением инвалидов и здравоохранением, сообщило РИА «Новости».

По словам Пескова, во время прямой линии Путина озвучат вопросы, связанные с экономикой и возникающими проблемами в этой сфере.

По информации Народного фронта, за день до прямой линии свои обращения главе государства оставили более 1,6 миллиона человек. В основном звучали вопросы транспортной доступности, медицинского обслуживания, состояния дорог и социальной сферы.

Совмещенная с пресс-конференцией прямая линия Путина пройдет в четверг, 19 декабря. Для сбора заявок от населения открыли кол-центр, он начал работать в ночь на 8 декабря.