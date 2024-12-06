Кремль откроет сбор вопросов на прямую линию Путина в ночь на 8 декабря

Президент России Владимир Путин ответит на вопросы журналистов и россиян в рамках совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря. Об этом объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на мероприятие пригласили представителей нескольких западных СМИ. Американского журналиста Такера Карлсона среди них нет.

Песков пояснил, что россияне могут направить свои вопросы президенту по телефону, по СМС, через сайт прямой линии или социальные сети. Прием заявок откроют в ночь на воскресенье, 8 декабря.

«Организаторы прямой линии внимательно учли все чувствительные вопросы персональных данных, информация о гражданах будет закодирована», — предупредил представитель Кремля.

Он добавил, что к процессу обработки запросов россиян во время прямого эфира организаторы подключили искусственный интеллект.

«Фактически с помощью искусственного интеллекта президент будет иметь понимание всех вопросов, не просто среднюю температуру по больнице, а каждый город, отдельные нюансы», — добавил Песков.

Совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет во второй раз. Впервые новый формат Кремль представил в прошлом году. Тогда глава государства отвечал на вопросы россиян и журналистов более четырех часов.