Россия никогда не начнет третью мировую войну, заявил Песков

Россия не начинала двух прошедших мировых войн и никогда не станет инициатором третьей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Интервью с ним опубликовал швейцарский журнал Die Weltwoche .

Россия — слишком большая и ответственная страна для подобного шага, подчеркнул Песков. Он напомнил, что предыдущие две мировые войны инициировали другие государства.

«Но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что сейчас только ядерное оружие оберегает мир от начала глобальной войны. При этом от локальных конфликтов оно застраховать не может.