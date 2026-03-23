Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию состоится, когда будут согласованы сроки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У товарища Ким Чен Ына действительно есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. По мере того, как сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим и иным каналам, такой визит сможет состояться», — процитировало Пескова РИА «Новости».

В феврале Ким Чен Ын вновь стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. На съезде его единогласно переизбрали на этот пост, назвав самым выдающимся политиком.

Ранее в Южной Корее предположили, что генсек КНДР вскоре может назвать 13-летнюю дочь своей преемницей. Месяц назад он назначил ее руководителем ядерных сил страны. Девочка регулярно посещает вместе с отцом важнейшие государственные события, в частности, связанные с развитием ВПК.